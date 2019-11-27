Can Yaman'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a gönderme

Can Yaman, İspanya dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.

"DİZLERİM İSPANYA'YA SATILDI"

İspanya’daki yoğun ilgiden bahseden Can Yaman, kurgu iddialarına “Bütün dizilerim İspanya’ya satıldı. Orada durumlar farklı gelişti. Orada birçok kadın sosyal medyadan örgütleniyorlar ve geliyorlar. Çok üzücü, keşke daha barışçıl olsak, birbirimize küfür etmesek, gurur duysak. Başka nasıl olabilir ki zaten” dedi.

"KIVANÇ'I SATMAMIŞLAR"

Can Yaman, aynı tarihlerde Kıvanç Tatlıtuğ’un da orada olmasıyla ilgili “Ne yapayım arkadaşlar, Kıvanç abinin dizileri İspanya’ya satıldı mı bilmiyorum. Eğer satıldıysa öyle olur satılmadıysa yapacak bir şey yok. Başka bir oyuncunun dizisi izlenmiyorsa orada ünlü olması mümkün değil zaten. Benim dizilerim orada çok izleniyor.” dedi.