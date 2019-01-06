Çanakkale Boğazı’ndan geçen geminin kaptanı ölü bulundu

Rusya’nın Taganrog limanından İskenderun limanına gitmek üzere hareket eden St. Vincent bayraklı ‘Canopus’ adlı kuru yük gemisi, Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na saat 21.00’de giriş yaptı. Gemi personeli, saat 22.10 sıralarında telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne, geminin Rus kaptanı Valery Cerkezov'un ölmüş olduğunu rapor etti.

İNCELEME BAŞLATILACAK

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, gemiyi demirlemek üzere Karanlık Liman mevkiine yönlendirdi. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı yetkilileri ise, savcılık talimatıyla gemide inceleme yapacak. Ardından da hayatını kaybeden kaptanın cenazesi gemiden alınarak, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.