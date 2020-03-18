taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4461
Euro
7.1037
Altın
1511.91
Borsa
85403.79
Gram Altın
314.935
Bitcoin
33885.11

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yılı törenle kutlandı

Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşirken, şehitleri selamlamak için TCG Heybeliada’dan 21 pare top atışı yapıldı.

DHA | 18.03.2020 - 10:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105’inci yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çelenk sunumu gerçekleşti.

TÖRENDE SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ DE YER ALDI

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.00'da başlayan törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, bürokratlar, askerler, muharip gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yılı törenle kutlandı

KATILIMCILAR BİRBİRLERİYLE TOKALAŞMADI

Her yıl törenlere katılan öğrenciler ise okulların tatil olması nedeniyle bu yıl törende yer almadı. Yabancı konukların da törene katılmadığı görüldü.

Tören için meydana gelen katılımcılar, koronavirüs tehlikesi nedeniyle tokalaşmak yerine ellerini kalbinin üstüne götürerek selamlaştı.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yılı törenle kutlandı

ŞEHİTLER İÇİN TOP ATIŞI YAPILDI

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şehitleri selamlamak adına Çanakkale Boğazı’nda bulunan TCG Heybeliada'dan 21 pare top atışı yapıldı.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yılı törenle kutlandı

ALTIN MADALYA BAYRAKLA GÖNDERE ÇEKİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında, 253 bin şehit adına, 3972 Sayılı Kanunla, Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalya, Vali Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından Türk bayrağına takıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Boğaz Komutanlığı Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu. ‘Çanakkale Geçilmez’ yazılı altın madalya Türk bayrağı ile birlikte göndere çekildi.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yılı törenle kutlandı

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yılı törenle kutlandı

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yılı törenle kutlandı

İlginizi Çekebilir
Motorine 27 kuruş indirim geldi
Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 27 kuruş indirim yapılacak.
Karadağ'da ilk korona görüldü
Koronanın Karadağ'da da tespit edilmesiyle virüsü Avrupa kıtasındaki ülkelerin tamamına sıçramış oldu.
Başakşehir'de karantina yurdundaki ilk gün
Koronavirüs nedeniyle 14 gün gözetim altında tutulacak vatandaşlar, yurtlara yerleştirildi.
Bursa'da yaşlı adam yolunu kaybetti
Evinin yolunu unutarak esnaflardan yardım isteyen adam, polis ekipleri tarafından evine götürüldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu: Fransa'dan gelen iki yolcu karantinada
Süleyman Soylu: Fransa'dan gelen iki yolcu karantinada
689
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
724
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
486
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
62
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
78
KKTC'de 72 ülkenin vatandaşlarına karantina
KKTC'de 72 ülkenin vatandaşlarına karantina
22
Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın oğlunu görmesini yasaklattı
Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın oğlunu görmesini yasaklattı
61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir