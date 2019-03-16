Çanakkale Destanı'nı 1,8 milyon kişi ziyaret etti

İleri simülasyon teknikleri ile 11 canlandırma odası ve bir müzenin yer aldığı Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, 104 yıl önceki deniz ve kara savaşlarını sadece anlatmakla kalmıyor, savaşın önemli anlarını ziyaretçilerine adeta yeniden yaşatıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, 2012 yılında başbakanlığı döneminde hizmete açılan ve 8 bin 600 metrekare kapalı kullanım alanı bulunan tesiste, iki odada üç boyutlu filmler, üç odada da hareketli platformlarla Çanakkale Savaşları'nın önemli kesitleri sunuluyor.

ZİYARETÇİLERE ANLATILIYOR

Yaklaşık bir saat süren gösterimde, yabancı ziyaretçiler için de anlatım yapılabiliyor. Özellikle 18 Mart Deniz Savaşları ve 24-25 Nisan Kara Savaşları'nın yıl dönümlerinde yoğunluk neredeyse iki katına çıkıyor.