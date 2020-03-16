Çanakkale etkinlikleri çelenk töreniyle sınırlandırıldı

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla 18 Mart Çarşamba günü Çanakkale'de yapılması planlanan etkinliklere sınırlandırma getirildi.

SADECE ÇELENK SUNMA TÖRENİ GERÇEKLEŞECEK

Bakanlıkların talimatlarının değerlendirilmesi sonucunda açıklama yapılarak, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü törenleri kapsamında 18 Mart Çarşamba günü saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek çelenk sunma töreni hariç İl Anma Komitesince planlanan diğer programlar ile etkinliklerin iptal edilmesine karar verilmiştir." denildi.