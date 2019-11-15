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Çanakkale'de 1 metrelik kabak görenleri şaşkına çeviriyor

Biga ilçesinde Rafi Altınay'a ait kabak 1 metre 15 santimetreye ulaştı. Bahçede bu kabağı görenler hayrete düşüyor.

İHA | 15.11.2019 - 09:47..
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Türkiye'de son aylarda boyutları ile şaşırtan sebze ve meyvelere bir yenisi daha Çanakkale'de eklendi.

ENDER GÖRÜLEN KABAK

Biga'nın Emirorman köyünde yaşayan ve hobi olarak bağ-bahçe işleri ile uğraşan Rafi Altınay, bahçesinde ender görülen bir kabak yetiştirdi.

Çanakkale'de 1 metrelik kabak görenleri şaşkına çeviriyor

1 METRE 15 SANTİMETREYE ULAŞTI

1 metre 15 santimetre uzunluğa erişen ve görenlerin ağzını açık bırakan kabağın nasıl bu hale geldiğini kendisinin de anlayamadığını belirten Altınay, daha önce böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını söyledi.

Çanakkale'de 1 metrelik kabak görenleri şaşkına çeviriyor

"BÖYLE BİR KABAK İLK KEZ GÖRÜYORUM"

Kabağın bu anormal gelişimi karşısında hem kendisinin hem de köylülerin şaşkınlıklarını gizleyemediğini vurgulayan Altınay, "Bahçemde ilk defa böyle ilginç bir kabak gördüm. Kabağın bu kadar uzayacağını hiç tahmin etmedim. Uzunluğu 1 metreden fazla. Bu kabaklar küçükken yenebiliyor, fakat büyüdükten sonra yenmiyormuş. Bunca yıl tarımla, bağ bahçe ile uğraştım ama böyle bir kabak hiç görmedim. İlk kez görüyorum, gerçekten hayretler içindeyim. Çok şaşırdım.” ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de 1 metrelik kabak görenleri şaşkına çeviriyor

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