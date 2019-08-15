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Çanakkale'de 135 göçmen kurtarıldı

Ayvacık ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

AA | 15.08.2019 - 19:48..
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Çanakkale'de Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdürüyor.

2 FARKLI NOKTADA KURTARMA OPERASYONU

"TCSG 6" Bot Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Yeşil Liman mevkisi açıklarında 69, Küçükkuyu Mahallesi Nusratlıaltı açıklarında ise 66 düzensiz göçmeni bulundukları lastik botlardan alıp kıyıya getirdi.

Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen bu kişilere Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolunda giysi ve yiyecek yardımı yapıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 135 göçmen kurtarıldı

Çanakkale'de 135 göçmen kurtarıldı

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