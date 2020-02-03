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Çanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 135 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı.

DHA | 03.02.2020 - 17:00..
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

135 GÖÇMEN YAKALANDI

Operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 135 kaçak göçmenin yakalandığı öğrenilirken, 135 can yeleği ile 1 otomobil ele geçirildi.

Çanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandı

1 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Aynı zamanda göçmenlerin arasına bulunan organizatör E.K. de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

135 kaçak göçmen ise, jandarmadaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandı


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