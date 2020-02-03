Çanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
135 GÖÇMEN YAKALANDI
Operasyonlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 135 kaçak göçmenin yakalandığı öğrenilirken, 135 can yeleği ile 1 otomobil ele geçirildi.
1 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Aynı zamanda göçmenlerin arasına bulunan organizatör E.K. de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
135 kaçak göçmen ise, jandarmadaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.