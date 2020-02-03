Çanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandı

Benzinin litre fiyatına, yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı.

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Jeff Bezos bir günde 48 milyar TL kazandı

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un kişisel serveti, kurucusu ve CEO'su olduğu Amazon'un hisselerinin yükselişiyle bir gün içinde sekiz milyar dolar (48 milyar TL) arttı.