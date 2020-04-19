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Çanakkale'de 1350 adet sahte maske ele geçirildi

Jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak üretilip satışa hazırlanmış maskeler ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

AA |
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Çanakkale'de 1350 adet sahte maske ele geçirildi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, jandarma ekipleri, koronavirüs denetimleri kapsamında şüpheli E.T.'nin stokçuluk ve fırsatçılık yaparak haksız rekabet ve fahiş fiyatla maske satışı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

1350 MASKEYE EL KONULDU

Türkmenli köyü kara yolunda gerçekleştirilen operasyonda durdurulan şüpheli E.T.'ye ait araçta 27 kutu içinde, satışa hazır hale getirilmiş 1350 cerrahi maske ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çanakkale'de 1350 adet sahte maske ele geçirildi

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