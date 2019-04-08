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Çanakkale’de 143 mülteci yakalandı

Kentin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen mültecilerin sonu yine aynı oldu.

İHA | 08.04.2019 - 15:19..
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 5-7 Nisan tarihleri arasında yapılan operasyonlar sonucunda 143 mülteci yakalandı.

4 KAMYON DOLUSU MÜLTECİ GELDİ

Operasyonlarda K.P., M.K., G.T., S.A. ve O.K. isimli 5 organizatör yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler K.P., M.K., G.T., S.A. ve O.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri Ayvacık Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından mülteciler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Öte yandan operasyonlarda ele geçirilen 4 kamyonet ise yediemin otoparkına teslim edildi.

Çanakkale’de 143 mülteci yakalandı

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