Çanakkale’de 143 mülteci yakalandı

1 Drake’in milyon dolarlık stili Ünlü şarkıcı Drake, dış görünümünü oluşturan yaklaşık bir milyon dolar değerindeki kıyafet ve aksesuarlarının değerini tek tek açıkladı.

2 Dünyanın ilk yaşanabilir elektrikli yatı ''Aslında evin değil güzel bir yatın olacak'' diye kurduğun hayallerin gerçekleşti. Miami merkezli bir firma evle yatı bir araya getirdi.

3 Okul servisinde ölen Alperen Sakin duruşmasında karar İzmir’de, okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümünde ihmali olan öğretmen Nurcan Altıok 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

4 Sultanahmet Meydanı'nı laleler süsledi Sultanahmet Meydanı'nda bulunan süs havuzunun çevresine ekilen laleler güzel görüntü oluşturdu.

5 Rusya: Türkiye, ABD'ye haddini bildirmeye hazır Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Moskova'daki görüşmesinin ardından Rusya Stratejik Konjonktürler Merkezi Müdürü İvan Konovalov, ABD'ye gözdağı verdi.

6 200 bin liralık sahte madeni euro ele geçirildi Konya'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 200 bin lira olan 15 bin adet madeni sahte 2 euro ele geçirildi.