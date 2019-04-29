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Çanakkale'de 15'i çocuk 30 kaçak yakalandı

Ayvacık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 15'i çocuk toplam 30 kaçak polise takıldı.

DHA | 29.04.2019 - 08:43..
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Kuzey Ege Denizi'nden yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, saat 04.58 sıralarında Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevkiinde lastik bot içine bir grup kaçak olduğunu tespit etti.

AFGAN 30 KAÇAK SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Bölgeye düzenlenen operasyonda lastik bot içinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 15'i çocuk, 5'i kadın ve 10'u erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 30 kaçak yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

Çanakkale'de 15'i çocuk 30 kaçak yakalandı

SINIR DIŞI MERKEZİNE GÖNDERİLDİLER

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesi'ndeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 15'i çocuk 30 kaçak yakalandı

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