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Çanakkale’de 165 göçmen yakalandı

Ayvacık ilçesinde yasa dışı geçişleri engellemek için yapılan opeasyonda çok sayıda göçmen yakalanıp, Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA | 31.10.2019 - 12:05..
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, jandarma tarafından yakalandı.

165 GÖÇMEN YAKALANDI

Ekiplerin düzenledikleri operasyonlarda, zeytinlik alanlarda saklanmaya çalışan, aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 165 kaçak göçmen yakaladığı belirtildi.

Çanakkale’de 165 göçmen yakalandı

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER

Kaçak göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin sonrasında, Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiği belirtildi.

Çanakkale’de 165 göçmen yakalandı

Çanakkale’de 165 göçmen yakalandı

Çanakkale’de 165 göçmen yakalandı

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