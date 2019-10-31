Çanakkale’de 165 göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, jandarma tarafından yakalandı.

165 GÖÇMEN YAKALANDI

Ekiplerin düzenledikleri operasyonlarda, zeytinlik alanlarda saklanmaya çalışan, aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 165 kaçak göçmen yakaladığı belirtildi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER

Kaçak göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin sonrasında, Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiği belirtildi.