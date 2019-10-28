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Çanakkale'de 168 kaçak göçmen yakalandı

168 göçmenin yakalandığı operasyonda ele geçirilen lastik botların birinde, 16 yaşında bir göçmenin cesedine ulaşıldı.

DHA | 28.10.2019 - 14:39..
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Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 168 kaçak Afgan göçmen yakalandı. Göçmenlerin kaçmak için kullandığı lastik botların birinde de 16 yaşında bir göçmenin cesedi bulundu.

4 AYRI OPERASYON

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlediği 4 ayrı operasyonda, lastik botlar ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 168 kaçak göçmen yakaladı.

1 GÖÇMENİN CESEDİNE ULAŞILDI

Lastik botlardan birisinde 16 yaşında henüz ismi ve ölüm sebebi belirlenemeyen Afganistan uyruklu bir gencin cansız bedeni bulundu.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİLER

Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 168 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Ölen Afgan gencin cenazesi ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Sahil Güvenlik ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale'de 168 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 168 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 168 kaçak göçmen yakalandı

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