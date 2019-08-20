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Çanakkale'de 18 kişilik minibüsten 54 mülteci çıktı

Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'nda gitmek isteyen 54 mülteci yakalandı.

İHA | 20.08.2019 - 15:35..
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Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Koruoba köyü sahilinde, şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Çanakkale'de 18 kişilik minibüsten 54 mülteci çıktı

54 MÜLTECİ ÇIKTI

Durdurulan 18 koltuklu minibüsten, yabancı uyruklu 54 mülteci çıktı. Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, minibüs şoförü ise insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

18 kişilik minibüsten 54 mülteci çıktı VİDEO

Çanakkale'de 18 kişilik minibüsten 54 mülteci çıktı

Çanakkale'de 18 kişilik minibüsten 54 mülteci çıktı

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