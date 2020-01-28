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Çanakkale'de 20 köpek zehirlendi

Çanakkale'de 20 kadar sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldü.

İHA | 28.01.2020 - 02:22..
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Çanakkale'nin Geyikli beldesinde, sabah kalktıklarında besledikleri köpeklerin cansız bedenleriyle karşılaşan belde sakinleri şoke oldu.

BELEDİYE SORUMLU TUTULDU

Vatandaşlar tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaşırken, bazı yorumlarda köpek katliamından belediyenin sorumlu tutulması üzerine AK Parti'li Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu tepki gösterdi.

Çanakkale'de 20 köpek zehirlendi

"BU HAYVANLARI KİM ÖLDÜRDÜYSE ALLAH'A HAVALE EDİYORUZ"

Belediye personeli ile birlikte sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Başkan Oruçoğlu, ölen köpekler için üzgün olduklarını belirterek, "Yazıktır günahtır biz bu hayvanları öldürecek kadar cani değiliz, yolda bir karınca görsek aracımızın direksiyonunu kırarız. Bu hayvanları kim öldürdüyse Allah’a havale ediyoruz. Bilinçli şekilde öldürülmüşler bunun için kriz ekibi kurduk, Jandarma ekipleri teknik ve fiziki takip yapıyor. Bu can dostlarımız üzerinden kimse bizi suçlamasın, bunları öldürenler bunu belediye yaptı demesin. Eğer ben böyle bir talimat verdiysem kafama sıkarım. Kameralar inceleniyor inşallah yapanları ortaya çıkaracağız” şeklinde konuştu.

Çanakkale'de 20 köpek zehirlendi

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Başkan Oruçoğlu bazı görgü tanıklarının köpeklere et atan bir kişinin eşgali ve kullandığı araç hakkında bilgi verdiğini de kaydederken Jandarma'nın başlattığı soruşturma sürüyor.

Çanakkale'de 20 köpek zehirlendi

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