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Çanakkale'de 205 göçmen yakalandı

Ayvacık ilçesinde ekipler tarafından yakalanan 205 göçmen, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA | 09.11.2019 - 09:41..
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Çanakkale'de kaçak göçmenlerle mücadele devam ediyor...

205 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Kocaköy köyü sahilindeki zeytinlik alanda saklanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 205 kaçak göçmen yakaladığı belirtildi.

Çanakkale'de 205 göçmen yakalandı

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİ

Kaçak göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği belirtildi.

Çanakkale'de 205 göçmen yakalandı

Çanakkale'de 205 göçmen yakalandı

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