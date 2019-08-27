Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekiplerince, sabah saatlerinde başlatılan operasyonlar gün boyu devam etti.

Çanakkale'de 239 kaçak göçmen yakalandı VİDEO



İLK OPERASYONDA 53 GÖÇMEN

TCSG 6 Bot Komutanlığınca Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu açıklarında yapılan ilk operasyonda, 53 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

2. OPERASYON: 52 GÖÇMEN

Daha sonra aynı bölgede TCSG 905 Bot Komutanlığı ekiplerinin yaptığı diğer operasyonda ise Afganistan ve Pakistan uyruklu 52 kaçak göçmen daha yakalandı.

DİĞER OPERASYONLAR

TCSG 8 Bot Komutanlığı ise Sivrice burnu açıklarında yaptığı operasyonda 46 Afganistan uyruklu, aynı bölgede TCSG 81 Bot Komutanlığınca gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda da 88 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenlere yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.