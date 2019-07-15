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Çanakkale’de 24 mülteci daha yakalandı

Ayvacık’ın Babakale köyü Akliman sahilinde, Ege Denizi’ne açılıp Midilli Adası'na geçmek için hazırlanan ekibi jandarma durdurdu.

İHA | 15.07.2019 - 13:25..
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ayvacık’ın Babakale köyü Akliman sahilinde Ege Denizi’ne açılıp Midilli Adası'na geçmek için hazırlanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 24 mülteciyi sahil kenarında otururken yakaladı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.

Çanakkale’de 24 mülteci daha yakalandı

Çanakkale’de 24 mülteci daha yakalandı

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