Çanakkale'de 3 ayrı oprerasyonda 131 göçmen yakalandı

Kuzey Ege'de devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, botlarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan göçmenlere yönelik yaptıkları 3 ayrı operasyonda, Afganistan uyruklu 131 göçmen yakaladı.
Çanakkale'de 131 kaçak göçmen yakalandı VİDEO
3 FARKLI OPERASYON
Sahil Güvenlik “TCSG 701” Bot komutanlığı ekiplerinin Müsellim Boğazı'nın 2 mil açığında yaptıkları operasyonda, 37 Afganistan göçmen yakaladı.
TCSG 107 Bot Komutanlığı daha sonra Babakale Köyü açıklarında yaptıkları bir başka operasyonda ise 45 Afganistan göçmen daha yakalandı.
TCSG 6 Bot komutanlığı'nın Kadırga Burnu açıklarında yaptığı operasyonda ise 49 Afgan göçmen yakaladı.
GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara, burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.