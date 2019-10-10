Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli adasına

Kuzey Ege’de Yunanistan’a yasadışı geçişlere karşı devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekiplerince gece ve gün boyu yapılan operasyonlarda Afganistan, Suriye, Somali ve Sudan uyruklu 314 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 314 göçmen yakalandı VİDEO



İLK OPERASYONDA 72 GÖÇMEN

TCSG 905 Bot Komutanlığınca Sivrice burnu açıklarında yapılan ilk operasyonda Afganistan uyruklu 72 kaçak göçmen yakalandı.

TCSG 109 Bot Komutanlığı ekipleri ise Sivrice ve Akaya burnu açıklarında yaptıkları 6 ayrı operasyonda Suriye, Afganistan, Sudan ve Somali uyruklu 242 düzensiz göçmen yakaladı. Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenlere burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Mültecilerişlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.