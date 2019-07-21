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Çanakkale'de 32 göçmen daha yakalandı

Yunanistan'a kaçak geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu göçmenler Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA | 21.07.2019 - 13:56..
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Çanakkale'de yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ametçe altı mevkisi açıklarında sabaha karşı bir grubun lastik bot ile Midilli Adası yönüne gittiğini tespit etti.

YAKALANANLAR AFGANİSTAN UYRUKLU

Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot Komutanlığı'nca kıyıdan 1 mil açıkta durdurulan botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 32 göçmen daha yakalandı

Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirilen kaçak göçmenlere, giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'de 32 göçmen daha yakalandı

Çanakkale'de 32 göçmen daha yakalandı

Çanakkale'de 32 göçmen daha yakalandı

Çanakkale'de 32 göçmen daha yakalandı

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