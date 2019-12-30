Çanakkale'de 328 göçmen yakalandı

Çanakkale'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuzey Ege Deniz'inde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediyor.

328 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik ekipleri, son 8 günde düzenledikleri 7 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen toplam 179'u çocuk, 62'si kadın ve 87'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 328 kaçak göçmen yakaladı.





GERİ GÖNDERME TESLİM EDİLDİLER

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.