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Çanakkale'de 328 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 7 ayrı operasyon sonucu yakalanan 328 göçmen, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

DHA | 30.12.2019 - 09:28..
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Çanakkale'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuzey Ege Deniz'inde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediyor.

328 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik ekipleri, son 8 günde düzenledikleri 7 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmak isteyen toplam 179'u çocuk, 62'si kadın ve 87'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 328 kaçak göçmen yakaladı.

Çanakkale'de 328 göçmen yakalandı


GERİ GÖNDERME TESLİM EDİLDİLER

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 328 göçmen yakalandı

Çanakkale'de 328 göçmen yakalandı

Çanakkale'de 328 göçmen yakalandı

Çanakkale'de 328 göçmen yakalandı

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