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Çanakkale'de 39 kaçak yakalandı

Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 39 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

DHA | 09.05.2019 - 11:02..
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Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gece yarısı Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevkii açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak olduğunu tespit etti.

Çanakkale'de 39 kaçak yakalandı

39 KAÇAK YAKALANDI

Operasyon düzenleyen ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan ve İran uyruklu 21'i çocuk, 7'si kadın, toplam 39 kaçağı yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 39 kaçak yakalandı


Çanakkale'de 39 kaçak yakalandı

Çanakkale'de 39 kaçak yakalandı

Çanakkale'de 39 kaçak yakalandı

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