Çanakkale'de 4 bin litre kaçak şarap ele geçirildi

Türkiye'de ekipler, uyuşturucu ve kaçak içkiye karşı savaş açtı. Bu kapsamda da birçok ilde operasyon düzenleniyor.

ÇANAKKALE'DE OPERASYON

KOM ekipleri tarafından, Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Erenköy beldesindeki bir depoda, binlerce litre kaçak içki saklandığının tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı.

4 BİN LİTRE ŞARAP ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyon sonucu depoda toplam 4 bin 100 litre kaçak şarap ele geçirilirken, şüpheli V.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan V.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.