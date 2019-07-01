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Çanakkale'de 40 afet konutunun kuraları çekildi

Ayvacık ilçesinde 2017 yılında meydana gelen depremde evleri hasar gören afetzedeler için kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleşen kuranın ardından afetzedeler yeni evlerine kavuştu.

AA | 01.07.2019 - 09:11..
  1. Haberler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Yukarıköy, Çamkalabak ve Kızılkeçili’de Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) yaptırılan 40 adet afet konutunun daha hak sahiplerinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimi düzenledi. Ayvacık ilçesi ve köylerinde meydana gelen deprem sonrasında çok sayıda konut ağır hasar görmüştü.

AFAD tarafından yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında hak sahibi afetzedeler için afet konutlarının yapımına TOKİ kanalıyla hızlı bir şekilde başlanmıştı. İlk etapta deprem felaketinde en çok hasar gören köylerde yapımına başlanan 205 afet konutu 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak anahtarları 2018 yılı içinde hak sahiplerine teslim edilmişti.

AFETZEDELERİN KONUTLARI BELİRLENDİ

Ayvacık Yukarıköy, Çamkalabak (Merkez, Çamiçi, Çamtepe ve Kaşkaya Mahalleleri) ve Gülpınar Köyü Kızılkeçili Mahallesinde 2018 yılı içinde 40 afet konutunun yapımına başlanmıştı.

AFAD tarafından TOKİ kanalıyla yapımına başlanan 40 afet konutu da kısa süre içinde tamamlandı. Tamamlanan afet konutlarının hak sahiplerinin belirlenmesi için önceki gün Çanakkale AFAD tarafından Çamkalabak köyünde noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Çanakkale'de 40 afet konutunun kuraları çekildi

247 AFET KONUTU DAHA YAPILIYOR

Depremden etkilenen diğer köylerde de yine AFAD tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kanalı ile 247 afet konutunun daha yapımına başlandı. Hızla yükselen bu afet konutlarının bir kısmının 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması ve 2020 yılının içinde tümünün afetzedelere teslim edilmesi öngörülüyor.

Çanakkale'de 40 afet konutunun kuraları çekildi

BÖLGEDEKİ ALTYAPI YENİLENİYOR

Ayvacık depremi sonrasında altyapıları zarar gören köylerde AFAD tarafından İlbank kanalı ile yapımına başlanan içme suyu, atık su, fosseptik, arıtma tesisi ve kanalizasyon sistemi yenileme çalışmalarına ise hızla devam ediliyor.

2019 yılının ilk aylarında başlayan altyapı yenileme çalışmaları ile afetten etkilenen tüm köylülerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve kırsal planlamada daha yaşanabilir bir sosyal çevrenin ortaya çıkması sağlanmış olacak.

Çanakkale'de 40 afet konutunun kuraları çekildi

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