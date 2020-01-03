Çanakkale'de 44 göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Sahil Güvelik Ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen göçmenlere yönelik 2 ayrı operasyon yaptı.
Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
44 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Operasyonlarda 24'ü çocuk, 8'i kadın ve 12'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmenin yakalandığı öğrenildi.
İşlemleri tamamlanan göçmenler daha sonra Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.