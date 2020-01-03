Çanakkale'de 44 göçmen yakalandı

Bağdat'ta düzenlenen saldırıyı uluslararası terörizm olarak nitelendiren İran Dışişleri Bakanı, ABD'yi tehdit etti.

Süper Lig lideri Sivasspor'un, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza'yı transfer etmek istediği öğrenildi. Brezilyalı futbolcu da Türkiye'ye dönmek istiyor.

Ankara'da Behiçbey İstasyonu'nda bir tren raydan çıktı. Vagonun boş olduğu, ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

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Polonya'da 25 bin hindi, kuş gribi nedeniyle telef oldu

Ülkenin Ukrayna ve Belarus sınırı yakınlarındaki bazı kümes hayvanları çiftliğinde kuş gribi nedeniyle en az 25 bin hindinin telef olduğu bildirildi.