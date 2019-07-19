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Çanakkale'de 46 düzensiz göçmene operasyon

Çanakkale'den Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen operasyonla yakalandı.

AA | 19.07.2019 - 14:46..
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Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişleri önlemek için sahil güvenlik unsurları, sabah ve akşam olmak üzere devriye geziyor.

Çanakkale'de 46 düzensiz göçmene operasyon

BİR BOT TESPİT EDİLDİ

Sahil güvenlik ekipleri, Kadırga koyu açıklarında bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.

Çanakkale'de 46 düzensiz göçmene operasyon

46 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

"TCSG 28" Bot Komutanlığınca düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 46 düzensiz göçmene operasyon

GÖÇMENLER TESLİM EDİLDİ

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'de 46 düzensiz göçmene operasyon

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