Çanakkale'de 46 düzensiz göçmene operasyon

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişleri önlemek için sahil güvenlik unsurları, sabah ve akşam olmak üzere devriye geziyor.

BİR BOT TESPİT EDİLDİ

Sahil güvenlik ekipleri, Kadırga koyu açıklarında bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti.

46 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

"TCSG 28" Bot Komutanlığınca düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalandı.

GÖÇMENLER TESLİM EDİLDİ

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.