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Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

Yasadışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak göçmenlere geçit vermedi.

DHA | 08.07.2019 - 01:55..
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Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilk olarak Sivrice Burnu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti.

Sahil Güvenlik TCSG 905 Bot Komutanlığı'nca sahilden 1 mil açıkta yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 11 kaçak yakalandı. Bir ihbarı değerlendiren TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri ise, Kadırga Burnu mevkiinde yine lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 37 kaçağı yakaladı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen toplam 48 kaçak göçmene giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

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