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Çanakkale'de 5 metrelik camgöz cinsi köpek balığı bulundu

Ayvacık ilçesinde 5 metre uzunluğunda 1 ton ağırlığında köpek balığı yakalandı.

İHA | 22.08.2019 - 11:01..
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Babakale köyü açıklarında sabah saatlerinde bir balıkçı avlanmaya çıktı ve ağlarını denize bıraktı.

Çanakkale'de 5 metrelik camgöz cinsi köpek balığı bulundu

5 METRELİK KÖPEK BALIĞI AĞLARA TAKILDI

Ağlarını toplayan balıkçıların ağına bölgede az rastlanan camgöz cinsi 5 metre uzunluğunda 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpekbalığı takıldı.

Çanakkaleli balıkçılar 5 metrelik köpek balığı yakaladı VİDEO

BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Balıkçılar, ağlarına takılan bu köpek balığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Balıkçı teknesiyle Babakale Limanı’na çıkarılan köpekbalığına bölgedeki vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar 5 metrelik köpekbalığı ile fotoğraf da çektirdi.

Çanakkale'de 5 metrelik camgöz cinsi köpek balığı bulundu

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