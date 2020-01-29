Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ahmetçe burnu açıklarında bir grubun lastik botla ilerlediğini tespit etti.
51 GÖÇMEN YAKALANDI
"TCSG 28" bot komutanlığınca yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38'i Suriye, ikisi Filistin, 11'i de Kongo uyruklu 51 kişi yakalandı.
GİYECEK VE YİYECEK DAĞITIMI YAPILDI
Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklu göçmenlere, kıyafet ve yiyecek verildiği öğrenildi.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.