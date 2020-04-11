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Çanakkale'de 63 yaşındaki hasta koronayı yendi

Ciddi solunum sıkıntısı yaşayan ve solunum cihazına bağlı olan hasta, koronavirüsü yenip sağlığına kavuştu.

AA |
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Çanakkale'de 63 yaşındaki hasta koronayı yendi

Çanakkale'de yaşayan 63 yaşındaki A.A. koronavirüse yakalanarak, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde pandemi hastanesine dönüştürülen Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördü.

VİRÜSÜ YENDİ

24 Mart'ta yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak tedavi sürecini tamamlayan hasta sağlığına kavuştu.

Çanakkale'de 63 yaşındaki hasta koronayı yendi

SOLUNUM CİHAZINDAN AYRILDI

Tedavi gören hastanın eski sağlığına yeniden kavuştuğunun belirtildiği açıklamada, "Hastamız koronavirüs tanısı ve ciddi solunum yetmezliği ile yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak uzun ve başarılı bir tedavi sürecinin ardından solunum cihazından ayrılarak takip ve tedavisinin kalanı için hastanemiz yataklı servisine alındı. Genel durumu iyi olan hastamız, bir süre daha takibinin ardından taburcu edilebilecek." denildi.

Çanakkale'de 63 yaşındaki hasta koronayı yendi

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