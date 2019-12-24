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Çanakkale'de 688 litre sahte içki ele geçirildi

Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 24.12.2019 - 17:56..
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Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi'nde kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine, jandarma ekipleri harekete geçerek operasyon düzenledi.

688 LİTRE SAHTE İÇKİYE EL KONULDU

Operasyonda, 681.50 litre sahte rakı, 1.40 litre viski, 5.50 litre votka, 6 kutu cinsel içerikli hap, 16 paket kaçak sigara, 35 doluma hazır boş rakı şişesi, 35 bilyeli şişe kapağı ele geçirildi. Toplam 688 litre sahte içki ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği de bildirildi. 

Çanakkale'de 688 litre sahte içki ele geçirildi

Çanakkale'de 688 litre sahte içki ele geçirildi

Çanakkale'de 688 litre sahte içki ele geçirildi

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