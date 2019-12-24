Çanakkale'de 688 litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul Şile'de Oruçoğlu bölgesinde bir gölete bırakılan yüzlerce otomobil lastiği, sular çekildikçe ortaya çıkıyor. Bölge sakinleri, çevreye zarar veren bu durumdan şikayetçi.

Mezitli ilçesinde devlet hastanesi yapılacak alanın yanındaki bölgede, kimliği belirsiz kişiler tarafından yaklaşık 72 dönüm alanda bulunan binlerce ağaç bir gecede kesildi.

7

En çok kazanan sporcular

Forbes dergisi son 10 yılın en çok kazanan sporcularını açıkladı. Birinci sırada 915 milyon dolar gibi müthiş bir rakam ile Floyd Mayweather yer alıyor.