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Çanakkale'de 70 dönümlük makilik alan kül oldu

Ayvacık ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle durduruldu.

DHA | 07.08.2019 - 19:54..
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Yangın, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bağlı Pınardere köyü yakınlarında çıktı.

Alevleri fark eden çevredekileri durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 yangın söndürme helikopteri, 9 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, Ayvacık Belediyesi’ne ait 2 itfaiye ve 1 su ikmal aracı ile 50'ye yakın orman işçisi müdahale etti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangın güçlükle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 70 dönümlük makilik alan kül oldu.

Çanakkale'de 70 dönümlük makilik alan kül oldu

Çanakkale'de 70 dönümlük makilik alan kül oldu

Çanakkale'de 70 dönümlük makilik alan kül oldu

Çanakkale'de 70 dönümlük makilik alan kül oldu

Çanakkale'de 70 dönümlük makilik alan kül oldu

Çanakkale'de 70 dönümlük makilik alan kül oldu

Çanakkale'de 70 dönümlük makilik alan kül oldu

Çanakkale'de 70 dönümlük makilik alan kül oldu

Çanakkale'de 70 dönümlük makilik alan kül oldu

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