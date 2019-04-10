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Çanakkale’de 73 mülteci kaçamadı

İzmir yolu üzerinde bir araçta Afganistan uyruklu 3 mülteci, yakayı ele verdi.

AA | 10.04.2019 - 16:10..
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Çanakkale’de 73 mülteci kaçamadı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir yolu üzerinde bir araçta Afganistan uyruklu 3 mülteci yakalandı. Yine araçta bulunan organizatör olduğu iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Öte yandan emniyet ekiplerinin il merkezinde çeşitli adreslere yaptığı operasyonlarda ise 70 mülteci yakalanarak, organizatör olduğu öne sürülen 1 kişi de gözaltına alındı.

4 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheliler H.Y. ve Afganistan uyruklu N.S., G.N. ve G.F.F.’nin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 bin 325 TL, 550 dolar, 40 euro ve bir araç ele geçirildi.
Organizatör olduğu iddia edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan, işlemlerinin ardından 73 mülteci ise Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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