Çanakkale’de 73 mülteci kaçamadı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir yolu üzerinde bir araçta Afganistan uyruklu 3 mülteci yakalandı. Yine araçta bulunan organizatör olduğu iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Öte yandan emniyet ekiplerinin il merkezinde çeşitli adreslere yaptığı operasyonlarda ise 70 mülteci yakalanarak, organizatör olduğu öne sürülen 1 kişi de gözaltına alındı.

4 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheliler H.Y. ve Afganistan uyruklu N.S., G.N. ve G.F.F.’nin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 bin 325 TL, 550 dolar, 40 euro ve bir araç ele geçirildi.

Organizatör olduğu iddia edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan, işlemlerinin ardından 73 mülteci ise Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.