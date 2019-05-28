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Çanakkale'de 78 mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Midilli Adası'na gitmek isteyen 78 mülteci yakalanarak Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İHA | 28.05.2019 - 13:58..
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Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından saat 03.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Babakale köyü açıklarında lastik botta bir grup mültecinin olduğu tespit edildi.

Çanakkale'de 78 mülteci yakalandı

MÜLTECİLER YAKALANDI

'TCSG 16' Bot Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 32 mülteci yakalandı. Aynı saatlerde 'TCSG 61 Bot' Komutanlığı tarafından Kadırga Burnu açıklarında yapılan diğer bir operasyonda ise Afganistan uyruklu 46 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 78 mülteci yakalandı

İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 78 mülteci işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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