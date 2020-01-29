taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9502
Euro
6.5467
Altın
1571.34
Borsa
120572.38
Gram Altın
300.713
Bitcoin
55141.31

Çanakkale'de 9 kişilik araçtan 22 mülteci çıktı

Mültecilerin, Yunanistan'ın Midilli adasına geçmeyi planladıkları belirlendi.

İHA | 29.01.2020 - 13:35..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Ayvacık Bölge Trafik ekipleri tarafından orman deposu mevkisinde park halinde bulunan 17 EC 234 plakalı panelvan araçta, şüphe üzerine arama yapıldı.

9 kişilik araç içerisinde, 22 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

9 kişilik araçtan 22 mülteci çıktı İZLE

MİDİLLİ ADASI'NA GEÇECEKLERDİ

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu mültecilerin, Yunanistan'ın Midilli adasına geçmeyi planladıkları belirlendi. Yapılan operasyon sonrası mültecilerin tamamı Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Çanakkale'de 9 kişilik araçtan 22 mülteci çıktı

Mülteciler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine sevk edilecek.

Çanakkale'de 9 kişilik araçtan 22 mülteci çıktı

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a deprem vergileri soruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplanan deprem vergilerinin gerekli yerlere deprem amaçlı harcandığını, Kılıçdaroğlu'na hesap vermek için zamanlarının olmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs tepkisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez" dedi.
Resulayn’da kamu binaları hizmet vermeye başladı
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG işgalinden temizlenen Suriye’nin Resulayn kentinde, nüfus ve adliye işlemleri yapılıyor.
Ahmet Davutoğlu'ndan Kudüs kararına tepki
Davutoğlu, Kudüs'süz Filistin anlayışı üzerine barış inşa edilemeyeceğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

Trump - Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

227
Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

319
Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

Metal işçileri zam konusunda işverenle anlaştı

183
Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

23
2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

2 hafta önce taşındığı bina yıkıldı

93
Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

Motorine 13 kuruş ÖTV zammı

552
Esad rejimi İdlib'in Maarratünnuman ilçesini ele geçirdi

Esad rejimi İdlib'in Maarratünnuman ilçesini ele geçirdi

233
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir