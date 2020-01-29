Çanakkale'de 9 kişilik araçtan 22 mülteci çıktı

Ayvacık Bölge Trafik ekipleri tarafından orman deposu mevkisinde park halinde bulunan 17 EC 234 plakalı panelvan araçta, şüphe üzerine arama yapıldı.

9 kişilik araç içerisinde, 22 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

9 kişilik araçtan 22 mülteci çıktı İZLE

MİDİLLİ ADASI'NA GEÇECEKLERDİ

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu mültecilerin, Yunanistan'ın Midilli adasına geçmeyi planladıkları belirlendi. Yapılan operasyon sonrası mültecilerin tamamı Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Mülteciler, tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine sevk edilecek.