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Çanakkale'de 90 yaşındaki kayıp yaşlı adam ölü bulundu

2 gündür kayıp olan 90 yaşındaki Necati Efe ormanlık alanda cesedi çıktı.

DHA | 29.09.2019 - 02:37..
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Çanakkale'nin Biga ilçesi Dereköy köyünde oturan Necati Efe, önceki gün kayboldu.

Yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri Necati Efe'yi bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı.

ARAMA ÇALIŞMALARI 2 GÜN SÜRDÜ

Köylülerde arama çalışmalarına destek verdi. 2 gün süren arama kurtarma çalışmaları kapsamında Necati Efe'nin cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından akşam saatlerinde köye 5 kilometre uzaklıktaki İncirlidere mevkiinde ormanlık alanda bulundu.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale'de 90 yaşındaki kayıp yaşlı adam ölü bulundu

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