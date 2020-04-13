Çanakkale'de 92 yaşındaki hasta koronayı yendi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanede tedavi gören kişilerden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.
Sağlığına kavuşan vatandaşlar tek tek taburcu ediliyor.
KORONAVİRÜS TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI
Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan Bahriye Kaya, rahatsızlanması sonucu 31 Mart'ta pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.
Solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan yaşlı kadının, yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.
SALGINI YENDİ, TABURCU EDİLDİ
Yoğun bakım servisinde 9 gün boyunca tedavi gören Bahriye Kaya, 5 gün de normal odada yattı.
Tedavisi sürecinin ardından sağlık durumu iyi olan yaşlı kadın, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Alzheimer ve tansiyon hastası olduğu belirlenen yaşlı kadın, ambulansla köydeki evine gönderildi.