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Çanakkale'de 92 yaşındaki hasta koronayı yendi

Koronavirüs tedavisi gören 92 yaşındaki yaşlı kadın, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

DHA |
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Çanakkale'de 92 yaşındaki hasta koronayı yendi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanede tedavi gören kişilerden sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

Sağlığına kavuşan vatandaşlar tek tek taburcu ediliyor.

KORONAVİRÜS TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan Bahriye Kaya, rahatsızlanması sonucu 31 Mart'ta pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınan yaşlı kadının, yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Çanakkale'de 92 yaşındaki hasta koronayı yendi

SALGINI YENDİ, TABURCU EDİLDİ

Yoğun bakım servisinde 9 gün boyunca tedavi gören Bahriye Kaya, 5 gün de normal odada yattı.

Tedavisi sürecinin ardından sağlık durumu iyi olan yaşlı kadın, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Alzheimer ve tansiyon hastası olduğu belirlenen yaşlı kadın, ambulansla köydeki evine gönderildi.

Çanakkale'de 92 yaşındaki hasta koronayı yendi

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