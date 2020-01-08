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Çanakkale'de 92'si çocuk, 193 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'den yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 92si çocuk olmak üzere, toplam 193 kaçak göçmen yakalandı.

DHA | 08.01.2020 - 09:40..
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Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler; Ayvacık ilçesi, Sivrice ve Kadırga Burnu açıklarında 3 ayrı operasyon düzenledi.

193 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Operasyonda lastik botlar içinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 149'u Afganistan, 15'i Orta Afrika, 12'si Suriye, 10'u Kongo, 2'si Somali ve 5'i İran uyruklu olmak üzere toplam 193 kaçak göçmen yakaladı.

Çanakkale'de 92'si çocuk, 193 kaçak göçmen yakalandı

GÖÇMENLER, GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen 92'si çocuk, 43'ü kadın ve 58'i erkek olmak üzere toplam 193 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 92'si çocuk, 193 kaçak göçmen yakalandı

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