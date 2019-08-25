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Çanakkale'de 93 kaçak göçmen yakalandı

Çoğunluğu Suriye ve Afganistan uyruklu göçmenler Yunanistan'a kaçmak isterken ekiplerin operasyonları sonucu yakalandı.

DHA | 25.08.2019 - 19:26..
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Kuzey Ege'de yasa dışı geçişleri önlemek için devriye görevi yapan TCSG 81 Bot Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 51 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Çanakkale'de 93 kaçak göçmen yakalandı

AYNI SAATLERDE AFGAN UYRUKLU KİŞİLER YAKALANDI

Aynı saatlerde TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri ise Burunucu mevkisi açıklarından lastik botla 40'ı Afganistan 2'si de Mısır uyruklu 42 kaçak göçmen yakaladı. TCSG 81 Gemisi ile Küçükkuyu açıklarına getirilen kaçak göçmenler, botlarla Sahil Güvenlik Karakolu'na taşındı.

Çanakkale'de 93 kaçak göçmen yakalandı

Giyecek ve yiyecek yardımı yapılan kaçaklar, işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 93 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 93 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 93 kaçak göçmen yakalandı

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