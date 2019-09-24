taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6849
Euro
6.259
Altın
1520.74
Borsa
102128.56
Gram Altın
278.416
Bitcoin
55008.42

Çanakkale'de aç yaban domuzu benzin istasyonuna girdi

Çan-Çanakkale karayolunun 8. kilometresinde, aç yaban domuzu benzin istasyonuna daldı.

İHA | 24.09.2019 - 15:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çan-Çanakkale karayolunun 8. kilometresinde Hurma köy kavşağında bulunan bir benzin istasyonuna aç kalan yaban domuzu girdi.

MUHTEMEL BİR FELAKET ÖNLENDİ

Domuzun bahçeye girdiği esnada bölgede şans eseri herhangi bir vatandaşın olmaması, muhtemel bir felaketi önledi.

Aç kalan yaban domuzu akaryakıt istasyonuna girdi VİDEO

İSTASYONDAN İÇERİ GİRDİ

Yaban domuzunun kara yolunu bölerek hareket halindeki araçların arasından geçtiğini söyleyen istasyon görevlisi Gökhan Civlez, "İstasyonda çalışıyorduk. Karşıdan domuz çıktı. Arabaların arasına girince kornaya bastılar. Kornaya basılınca direk istasyonun içine girdi. Sonra oyun parkına girdi. Biraz durdu. Sonra girdiği yerden yine çıktı. Allah'tan müşterimiz falan yoktu. Sağa sola biraz saldırdı. Biz biraz kovalayınca yine geldiği yerden çıkıp gitti." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de aç yaban domuzu benzin istasyonuna girdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da deprem oldu

İstanbul'da deprem oldu

311
12 uçak Dalaman'dan İngiliz turistleri almaya geldi

12 uçak Dalaman'dan İngiliz turistleri almaya geldi

100
İstanbul'da çakarlı araçlar denetime takıldı

İstanbul'da çakarlı araçlar denetime takıldı

288
Fikret Orman istifa etti

Fikret Orman istifa etti

259
Ekrem İmamoğlu: İBB seçimi soruşturması ne oldu

Ekrem İmamoğlu: İBB seçimi soruşturması ne oldu

395
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs fırsatı

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs fırsatı

32
FETÖ soruşturması sürüyor

FETÖ soruşturması sürüyor

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir