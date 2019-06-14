Çanakkale'de balık ölümleri korkuttu

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Küçüktepe Mahallesi'nin kenarından geçerek Kocabaş Çay’ına dökülen Küçük Çay deresinde suların kızıla dönmesi ile başlayan balık ölümleri köylüleri korkuttu.
BALIKLARIN ÖLDÜĞÜ GÖRÜLDÜ
Küçüktepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Küçük, sabah saatlerinde tarlasındaki karpuz fidelerini sulamak için gittiği Küçük Çay deresinde suların renk değiştirdiğini ve balıkların öldüğünü gördüğünü söyledi.
Çanakkale'de balık ölümleri VİDEO
DEREYE ZEHİRLİ SU ATMIŞLAR
Küçük, “Kocabaş Çayı ile birleşen Küçük Çay deresine zehirli su salmışlar balıklar ölmüş. Yetkililerin bununla ilgilenmesini rica ediyorum.” dedi.