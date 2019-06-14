Çanakkale'de balık ölümleri korkuttu

1 Merkez Bankası beklenti anketi açıklandı Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15.85, yıl sonu Dolar/TL beklentisi 6.3015 oldu.

2 Rusya'da hayvan barınağında yangın Rusya'nın ikinci büyük şehirlerinden biri olarak bilinen St. Petersburg'da bir hayvan barınağında yangın çıktı. Yangından 300 kedi ile 7 köpek kurtarıldı.

3 Ramazan Bayramı'nda rekor akaryakıt satışı 1-9 Haziran tarihleri arasında 3 milyar 558 milyon liralık akaryakıt satışı gerçekleşti.

4 Babalarımıza özel hediye paketleri hazırladık Bir Babalar Günü daha geldi çattı. Canımızın içi babalarımıza kadinvekadin.net ekibi olarak hediye paketleri hazırladık. Size de fikir olur...

5 Nöbetçi noterler 100 bin işlemi geçti 10 haftadır hizmet veren nöbetçi noterler hafta sonları 100 bin işlem yaptı. En çok araba alım satımı gerçekleşiyor.

6 Kıvanç Tatlıtuğ Ferrari’sini satamadı Kıvanç Tatlıtuğ'un, 1 milyon 725 bin TL'den satışa çıkardığı Ferrari’sine bir aydır alıcı çıkmadı.