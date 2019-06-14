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Çanakkale'de balık ölümleri korkuttu

Çanakkale'de nehir suyuna atılan zehirli su, balıkların ölümüne neden oldu.

İHA | 14.06.2019 - 14:48..
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Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Küçüktepe Mahallesi'nin kenarından geçerek Kocabaş Çay’ına dökülen Küçük Çay deresinde suların kızıla dönmesi ile başlayan balık ölümleri köylüleri korkuttu.

Çanakkale'de balık ölümleri korkuttu

BALIKLARIN ÖLDÜĞÜ GÖRÜLDÜ

Küçüktepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Küçük, sabah saatlerinde tarlasındaki karpuz fidelerini sulamak için gittiği Küçük Çay deresinde suların renk değiştirdiğini ve balıkların öldüğünü gördüğünü söyledi.

Çanakkale'de balık ölümleri VİDEO

Çanakkale'de balık ölümleri korkuttu

DEREYE ZEHİRLİ SU ATMIŞLAR

Küçük, “Kocabaş Çayı ile birleşen Küçük Çay deresine zehirli su salmışlar balıklar ölmüş. Yetkililerin bununla ilgilenmesini rica ediyorum.” dedi.

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