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Çanakkale'de balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Tuzla Çayı'ndaki esrarengiz balık ölümleriyle ilgili, çaydan ve balıklardan numune alındı.

AA | 24.11.2019 - 18:25..
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınından geçen Tuzla Çayı'nda balık ölümleri meydana geldi.

Çay yüzeyinde çok sayıda telef olmuş balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bunun üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çaydan ve balıklardan numune alarak olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Çanakkale'de balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

KÖYLÜLERİN GEÇİM KAYNAĞI TUZLA OVASI

Yukarıköy Muhtarı Ergün Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölge halkının balık ölümlerinin nedeniyle ilgili incelemenin sonucunu beklediğini söyledi. Polat, "Köylülerin geçim kaynağı Tuzla Ovası'ndan olduğu için buradaki su kaynağını kullanıyorlar. Bundan dolayı ölümlerin sebebini merak ediyoruz." dedi.

Çanakkale'de Tuzla Çayı'ndaki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı -VİDEO

Çanakkale'de balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Çanakkale'de balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Çanakkale'de balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Çanakkale'de balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

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