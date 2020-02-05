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Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edidli

Çanakkale'de bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İHA | 05.02.2020 - 03:38..
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Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, 5 Şubat Çarşamba günü, Çanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olması beklenen sağanak yağış ve lodos fırtınası sebebiyle, Gökçeada-Kabatepe hattında bazı seferlerin iptal edildiği açıkladı.

Açıklamada, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'de de saat 09.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Bozcaada-Geyikli hattında ise Bozcaada'dan yapılması planlanan saat 07.15 ve 10.00 seferleri, Geyikli’den saat 08.00 ve 11.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

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