Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edidli

Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, 5 Şubat Çarşamba günü, Çanakkale ve Kuzey Ege Denizi'nde etkili olması beklenen sağanak yağış ve lodos fırtınası sebebiyle, Gökçeada-Kabatepe hattında bazı seferlerin iptal edildiği açıkladı.

Açıklamada, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'de de saat 09.00 seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Bozcaada-Geyikli hattında ise Bozcaada'dan yapılması planlanan saat 07.15 ve 10.00 seferleri, Geyikli’den saat 08.00 ve 11.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.