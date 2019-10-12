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Çanakkale'de bulunan 104 yıllık el bombası imha edildi

Gelibolu Yarımadası'nda patlamamış halde bulunan el bombası, fünye ile etkisiz hale getirildi.

DHA | 12.10.2019 - 04:10..
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Eceabat ilçesi sınırları içersinde kalan Tarihi Gelibolu Yarımadasın'daki Kılıçdare Şehitliği mevkiinde gezen bir grup ziyaretçi, İngiliz yapımı Mills No5 tipi el bombası buldu. Durum, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yetkililerine bildirildi.

Çanakkale'de bulunan 104 yıllık el bombası imha edildi

ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARINDAN KALMA

Başkanlıktan gelen uzmanlar tarafından incelenen el bombasının, 104 yıl önce yaşanan Çanakkale Kara Savaşları'na ait olduğu belirlendi. Aradan geçen süreye rağmen sağlam olduğu tespit edilen el bombası, Patlayıcı Madde İmha ekibi (PAMİT) tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatılarak, imha edildi.

Çanakkale'de bulunan 104 yıllık el bombası imha edildi

104 YILLIK EL BOMBASI

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 104 yıl önceki savaştan kalan malzemelerin gün yüzüne çıktığını belirterek, "Şu anda Kılıçdere Şehitliği'ndeyiz. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komuta ettiği birliklerin konuçlandığı yerlerden bir tanesi. 25 Nisan sabahı, özelikle 57. Alay’ın hücuma geçtiği noktalardan biri. Tarihi alanda ziyaretçilerimiz bir bomba gördüklerini bize bildirmişler. Biz de hemen ilgili güvenlik birimleriyle harekete geçerek, olay yerine geldik" dedi.

Çanakkale'de bulunan 104 yıllık el bombası imha edildi

Çanakkale'de bulunan 104 yıllık el bombası imha edildi

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