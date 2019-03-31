Çanakkale'de CHP'li Ülgür Gökhan 4'üncü kez kazandı

Çanakkale'de 2002 yılında Başkan İsmail Özay'ın milletvekili adayı olmak için istifa etmesi üzerine belediye meclis üyesi Ülgür Gökhan, meclis tarafından belediye başkanı seçildi. Gökhan sonrasında, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazandı. Üst üste 3 dönemdir başkan seçilen Ülgür Gökhan, bugünkü seçimleri de kazanarak 4'üncü dönemde yine başkan oldu.

Başkan Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki CHP lokali önüne gelen partililere teşekkür konuşması yaptı. Partililer, ellerindeki Türk bayrakları ve CHP bayraklarıyla büyük bir coşku yaşadı, meşaleler yakıldı.

Yeniden Çanakkale Belediye Başkanı seçilen Ülgür Gökhan, "Bu başarı hepimizin, hepinize kutlu olsun. Bu kente hep 'barış kenti' diyoruz, 'özgürlük kenti' diyoruz. 'Burada kardeşlik hüküm sürsün' diyoruz. Bununla ilgili söylemlerimizi Çanakkale halkı dikkate aldı. Burada büyük bir oy oranıyla bizi göreve getirdi. Şu andan itibaren inşallah mazbatamızı aldıktan sonra artık biz Çanakkale halkının tamamının belediye başkanıyız. Hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayarak, kardeşçe bu kentte yaşayacağız. Bu insanlara mahcup olmamak için çok çalışmamız lazım. Hep beraber çok çalışacağız. Hedef şu; Çanakkale'de mutlu, huzurlu ve kalkınmış bir kent yaratmaya devam edeceğiz. Yarın doğum günüm. Kutlayanlar var. Sağ olun, var olun. Başka hediye istemiyorum, bu hediye bana çok bile. Hepinize bu hediyenizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çanakkale halkına ve katkısı olan teşekkür ediyorum." dedi.

ÜLGÜR GÖKHAN KİMDİR?

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 1950 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Çanakkale'de başladığı eğitim hayatına İstanbul Galatasaray Lisesi'nde devam etti. Galatasaray Lisesi'nin ardından 1975 yılında Ankara Üniversitesi'nde Mülkiye'ye girdi. Üniversite öğrenimi için gittiği Ankara'da, Hale Gökhan ile tanışıp evlendi. Gökhan çiftinin bu evlilikten bir erkek ve bir kız çocukları oldu.

1989 yılı yerel seçimlerinde SHP'den kontenjan Belediye Meclis Üyesi seçilerek yerel yönetim idareciliğiyle tanışan Ülgür Gökhan, 1992 yılında CHP'nin yeniden açılmasıyla CHP Kurucu İl Başkanlığı görevini üstlendi. 1999 yılı yerel seçimlerinde CHP'den yeniden Belediye Meclis Üyesi seçildi ve 2002 yılında, dönemin Belediye Başkanının milletvekilliği için istifa etmesiyle boşalan belediye başkanlığı görevine meclis üyelerinin oylarıyla seçildi. Meclisçe yapılan seçimlerin ardından 2004 yılına kadar emanet aldığı kentin yönetimini sürdürdü. Gökhan, bu yıl yapılan seçimlerde başkanlık koltuğuna oturdu. 2009 yılı yerel seçimlerinde, halktan yeniden görev istedi ve seçildi. 2014 yılı yerel seçimleri için yeniden partisinin adayı olarak belirlenen Ülgür Gökhan, tekrar Çanakkale Belediye Başkanı seçildi.

Kente yalnızca siyasi kimliğiyle değil, iş ve spor adamı olarak da hizmet sunan Başkan Gökhan; ÇTSO ve Çanakkale Spor'un yönetici kadrolarında görev aldı, Rotary Kulüp Başkanlığı yaptı. Ülgür Gökhan, Galatasaraylılar Birliği ve Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Üyesidir. Ayrıca, Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyeliği görevini de sürdürmektedir.