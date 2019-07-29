taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6145
Euro
6.2562
Altın
1420.39
Borsa
103373.07
Gram Altın
256.669

Çanakkale'de deniz tavşanı görüntülendi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir deniz tavşanı türü olan "Aplysia depilans", dalgıçlar tarafından görüntülendi.

İHA | 29.07.2019 - 18:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir deniz tavşanı türü olan "Aplysia depilans", dalgıçlar tarafından görüntülendi.

DENİZ DİBİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

Gökçeada Dalış Merkezinin kurucusu olan başarılı dalgıç Selim Konya, İstanbul Üniversitesinin yetkilileriyle birlikte bilimsel araştırmalar yapmak maksadıyla gittikleri Kaleköy Limanı'na 12 mil açıkta ve 26 metre derinlikte Şeytan Kale Bangosu olarak bilinen bölgede bir deniz tavşanı türü olan 'aplysia depilans'ı su altında görüntülediklerini ifade etti.

Çanakkale'de deniz tavşanı görüntülendi

Rahatsız edildiklerini hissetiklerinde mor renkli bir sıvı salgılayan deniz tavşanını görüntüleme fırsatı bulan Konya, ilk defa böyle bir şeye şahitlik ettiğini belirterek şaşkınlığını ifade etti.

Çanakkale’de deniz tavşanı görüntülendi VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediye başkanları akrabalarını görevlendirmeye başladı

Belediye başkanları akrabalarını görevlendirmeye başladı

622
Bursa Şehir Hastanesi'nde bebek bezi boruyu patlattı

Bursa Şehir Hastanesi'nde bebek bezi boruyu patlattı

185
Nainggolan'ın özel hayatı taraftarı endişelendiriyor

Nainggolan'ın özel hayatı taraftarı endişelendiriyor

45
The Times’tan 'Türkiye’yi kaybetmeyelim' analizi

The Times’tan 'Türkiye’yi kaybetmeyelim' analizi

37
Şeyma Subaşı'nın imza günü istekleri

Şeyma Subaşı'nın imza günü istekleri

90
Kıştan bunalan İskandinavların deniz keyfi

Kıştan bunalan İskandinavların deniz keyfi

47
Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

Netanyahu'dan başka ligdeyim mesajı

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir