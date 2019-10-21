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Çanakkale'de devam ettirilen asırlık yörük geleneği

Çanakkale'de yaşayan yörükler asırlardır süregelen düğün geleneklerini devam ettiriyorlar.

DHA | 21.10.2019 - 03:38..
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Ayvacık ilçesinde Yörük köylerinden olan Çamkalabak’ta bahçede çeyiz asma geleneği, nesilden nesile aktarılarak sürüyor.

Çanakkaleli yörüklerin çeyiz asma gelenekleri VİDEO

ÇEYİZ SANDIKLARDAN ÇIKARILIP İPLERE DİZİLDİ

Köyde gelinlik kızlar için hazırlanan çeyizler, düğün günü evlerinin bahçesinde akşama kadar sergileniyor. Köyde en son hayatlarını birleştiren Neslihan ve Gökhan Topaloğlu'nun düğününde de asırlık gelenek bir kez daha yaşatıldı. Gelin Neslihan Topaloğlu'nun ailesi, kızları için hazırladıkları çeyizi sandıktan çıkardı, evlerinin bahçesinde çamaşır iplerine asarak sergiledi.

Çanakkale'de devam ettirilen asırlık yörük geleneği

DIŞARIDAN GELENLER ŞAŞIRDI

Yörüklerin vazgeçilmez giysilerinden biri olan, sokağa çıkarken başlarına bağladıkları 'Çeki' denilen çemberlerin, çoğunlukta olduğu çeyizde, fistanlar, el dokuması halı ve kilimler, yastıklar ve giysilerin olduğu görüldü. Akşam yapılan eğlenceye kadar çamaşır iplerinde asılı kalan çeyizde, desen desen işlenen çemberler dikkat çekti. Düğüne köy dışından gelen davetliler, Yörüklere has rengarenk kıyafetler ile el dokuması halı ve kilimleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çanakkale'de devam ettirilen asırlık yörük geleneği

YÖRESEL KIYAFETLER GİYİLİYOR

Düğünlerde hem gelinler, hem de köylü kadınlar, yöresel kıyafetler giymeyi tercih ediyor. Yörük kıyafetleri ile gelini de aralarına alarak oynayan köylü kadınlar, ilginç görüntüler oluşturuyor.

Çanakkale'de devam ettirilen asırlık yörük geleneği

Çanakkale'de devam ettirilen asırlık yörük geleneği

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