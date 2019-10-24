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Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 125 göçmen yakalandı

Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Ayvalık'ta yakalanan 125 göçmen, geri gönderme merkezine teslim edildi.

AA | 24.10.2019 - 17:13..
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Çanakkale'nin Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanista'a geçmeye çalışan 125 göçmen için Çanakkale İl Jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.

Çanakkale'de 125 göçmen yakalandı VİDEO

2 AYRI OPERASYON

Jandarma ekipleri, Ayvacık ilçesinin Kocaköy köyü sahili ile Gülpınar köyü yakınlarında gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 125 kaçak göçmeni yakaladı.

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 125 göçmen yakalandı

5 KAÇAKÇI GÖZALTINA ALINDI

Yakalanan kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Operasyonlarda ayrıca 5 insan kaçakçısı şüphelisi gözaltına alınırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 minibüs ve 1 otomobile de el konuldu.

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 125 göçmen yakalandı

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