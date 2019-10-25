Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 96 göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla ülke dışına geçmeye çalışan 96 göçmen için Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevi yapan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG 90 Bot Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
AFGANİSTAN UYRUKLU 96 GÖÇMEN YAKALANDI
Düzenlenen 2 operasyonda, bir grubun Sivrice burnu açıklarında lastik botla seyir halinde olduğunu belirtildi.
Bölgede Afganistan uyruklu 38 göçmen yakalanırken, Hıyarlık mevkisi açıklarına operasyon düzenleyen TCSG 81 Bot Komutanlığı ekipleri ise, Afganistan uyruklu 58 göçmen tespit etti.
GÖÇMENLER GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilerek giyecek ve yiyecek verilen göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.